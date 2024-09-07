Миками подчеркнул важность создания качественных игр для выживания студии-разработчика, считая, что это важнее, чем создание популярных игр

Синдзи Миками, основатель Tango Gameworks, считал, что студия будет в безопасности, пока продолжает создавать игры серии Hi-Fi Rush. Однако в феврале 2023 года он покинул Tango Gameworks, удивившись её закрытию Microsoft в начале года. Суда, коллега Миками, отметил, что закрытие студии стало неожиданностью. Тем не менее, Миками выразил уверенность в будущем Tango Gameworks после приобретения студии издателем PUBG, компанией Krafton.

Миками подчеркнул важность создания качественных игр для выживания студии-разработчика, считая, что это важнее, чем создание популярных игр. После ухода из Tango Gameworks он основал новую компанию KAMUY, однако детали её проектов пока неизвестны. В интервью с Eurogamer Миками и Суда обсудили природу ремейков. Миками выразил интерес к созданию ремейка игры Sweet Home, которая вдохновила серию Resident Evil в 90-х годах. Также он поделился мыслями о новой игре Dino Crisis, отметив влияние Monster Hunter на восприятие крутости динозавров в современных играх.



