Отмена «Armor Wars» может существенно повлиять на будущее перезапуска «Блэйда»

В мире кинематографа Marvel Studios продолжают удивлять поклонников новыми проектами и неожиданными поворотами. Недавно в сети появились слухи о том, что перезапуск «Блэйда» в рамках MCU столкнулся с трудностями, и один из ключевых элементов фильма – «Armor Wars» – может быть отменён.

«Armor Wars» – это концепция, предполагающая создание масштабного кроссовера между различными персонажами Marvel, обладающими технологическими доспехами. В контексте «Блэйда» это могло бы означать объединение Махершалы Али в роли Блэйда с другими героями, такими как Железный Человек, Капитан Америка и другие, в эпических битвах за защиту Земли.

Однако, согласно последним слухам, студия Marvel приняла решение отказаться от этой идеи. Причины такого шага остаются неизвестными, но предполагается, что это может быть связано с проблемами в производстве или изменением приоритетов в развитии киновселенной.