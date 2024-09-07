Одним из ключевых аспектов нового проекта станет использование движка Unreal Engine 5

Студия Techland, известная своими успешными играми серии Dying Light, снова привлекла внимание игрового сообщества. Недавно стало известно, что компания работает над новым проектом, который пока не был анонсирован. Эта новость появилась на фоне продолжения работы над другими крупными проектами студии, такими как Dying Light: The Beast и фэнтезийная RPG.

Techland уже давно зарекомендовала себя как один из ведущих разработчиков в жанре зомби-экшенов и игр с элементами паркура. Однако новый проект обещает стать чем-то совершенно новым. Согласно информации из недавнего объявления о вакансии, студия ищет специалистов для работы над новой интеллектуальной собственностью, которая будет отличаться от всего, что они делали ранее.

Одним из ключевых аспектов нового проекта станет использование движка Unreal Engine 5. Это позволит разработчикам создать более реалистичную и захватывающую игровую среду. Вакансия также указывает на то, что игра будет включать элементы многопользовательского режима, что может означать как кооперативный, так и соревновательный геймплей.

Интересно, что Techland уже работает над двумя крупными проектами. Первый из них — Dying Light: The Beast, который изначально планировался как дополнение к Dying Light 2, но в итоге стал самостоятельной игрой. В этой игре игроки вновь встретятся с Кайлом Крейном, главным героем оригинальной игры, и смогут погрузиться в новые приключения в мире, полном зомби.

Второй проект — фэнтезийная RPG, над которой работают ведущие разработчики, ранее участвовавшие в создании таких игр, как The Witcher и Cyberpunk 2077. Этот проект обещает стать самым крупным и амбициозным в истории студии.

Теперь же стало известно, что Techland готовит ещё одну игру, которая пока остаётся загадкой. Вакансия на должность художника уровней указывает на то, что новый проект будет включать элементы паркура и, возможно, будет иметь вид от первого лица, что является фирменным стилем студии.