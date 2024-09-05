Система развития Рука основана на классической механике RPG: игроки выполняют задания, сражаются с врагами и исследуют мир, получая опыт XP

С приближением даты выхода Dragon Age: The Veilguard, запланированного на октябрь 2024 года, BioWare начала делиться подробностями о системе развития главного героя Рука и его спутников. Эти нововведения обещают сделать игру ещё более увлекательной и глубокой для поклонников серии. Система развития Рука основана на классической механике RPG: игроки выполняют задания, сражаются с врагами и исследуют мир, получая опыт (XP). За каждый новый уровень Рук получает очко навыков, которое можно потратить на открытие новых способностей в древе навыков.

Дерево навыков включает различные элементы, каждый из которых представляет собой определённый тип улучшения:

Большие круги обозначают основные навыки класса и владение оружием.

Ромбы указывают на способности, которые можно разместить в слотах героя.

Средние круги содержат значительные пассивные улучшения или модификаторы способностей.

Малые шестиугольники включают черты, изменяющие существующие навыки класса.

Малые круги предоставляют незначительные улучшения способностей, пассивных навыков или характеристик.

Если игроку не понравятся выбранные навыки, очки можно вернуть в любое время без штрафов. Спутники Рука играют важную роль в его приключениях. Каждый спутник имеет свои уровни и получает два очка навыков за каждый новый уровень. Развитие отношений с ними через выполнение квестов помогает им получать опыт и развивать свои способности. Это делает спутников не только полезными в бою, но и важными для развития сюжета.

Помимо навыков, игроки смогут улучшать оружие, броню и аксессуары. В мастерской Хранителя можно будет накладывать чары на предметы, добавляя дополнительные эффекты. Каждое зачарование открывается по мере улучшения мастерской. Также доступна трансмогрификация брони, позволяющая изменять её внешний вид без изменения характеристик.

Каждый класс Рука имеет три специализации, каждая из которых предлагает уникальные боевые способности и ультимативные навыки. Это позволяет игрокам создавать персонажа, соответствующего их стилю игры, будь то контроль, поддержка или мощные атаки.

Эти нововведения делают Dragon Age: The Veilguard одной из самых ожидаемых RPG этого года. BioWare обещает, что игра предложит глубокую систему развития и множество возможностей для настройки, что позволит каждому игроку создать уникального героя и команду спутников.