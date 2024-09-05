Джек Блэк играет Стива, эксперта по крафтингу, который помогает героям освоиться в новом мире

Недавно вышел первый трейлер фильма «Minecraft», который вызвал бурю эмоций у фанатов. В главных ролях — Джейсон Момоа и Джек Блэк, обещающие зрителям незабываемое приключение в кубическом мире. Фильм, снятый Джаредом Хессом, является первой полнометражной адаптацией популярной игры Minecraft.

В трейлере мы видим, как четыре персонажа — Гаррет «Мусорщик» Гаррисон (Джейсон Момоа), Генри (Себастьян Юджин Хансен), Натали (Эмма Майерс) и Дон (Даниэль Брукс) — попадают в мир Minecraft через таинственный портал. Их задача — выжить в этом странном мире и защитить его от злых существ, таких как пиглины и зомби, чтобы вернуться домой.

Джек Блэк играет Стива, эксперта по крафтингу, который помогает героям освоиться в новом мире. Его персонаж, как всегда, полон юмора и харизмы, что добавляет фильму особый шарм. В трейлере также можно увидеть сцены с розовыми овцами и другими знакомыми персонажами игры, что наверняка порадует поклонников Minecraft.

Сюжет фильма обещает быть захватывающим и полным неожиданных поворотов. Героям предстоит не только научиться выживать в мире Minecraft, но и раскрыть свои творческие способности, чтобы преодолеть все трудности. «Добро пожаловать в мир Minecraft, где креативность — это ключ к выживанию!» — гласит официальный синопсис фильма.

Фильм «Minecraft» выйдет в кинотеатрах и IMAX в Северной Америке 4 апреля 2025 года, а международный релиз начнётся 2 апреля 2025 года. Фанаты уже с нетерпением ждут этой даты, чтобы увидеть своих любимых актёров в новом амплуа и погрузиться в мир, который они так любят.

Эти новости подогревают интерес к фильму и обещают, что он станет одним из самых ожидаемых релизов следующего года. Остаётся только ждать и надеяться, что адаптация оправдает все ожидания и подарит зрителям незабываемые впечатления.