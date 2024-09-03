Одним из ключевых изменений стало требование к создателям добавлять свои собственные «творческие или редакционные элементы» при публикации или трансляции игрового процесса

Nintendo, известная своей строгой политикой в отношении использования материалов компании, недавно обновила правила для создателей контента. Эти изменения направлены на борьбу с неподобающим использованием материалов и могут существенно повлиять на сообщество игроков и стримеров. Согласно новым правилам, Nintendo оставляет за собой право возражать против любого контента, который она сочтёт «неподобающим». Это включает в себя материалы, которые могут быть незаконными, нарушающими авторские права, оскорбительными или не соответствующими моральным нормам. В частности, компания подчёркивает, что не допустит публикации графического, откровенного, вредоносного или иного оскорбительного контента, а также действий, которые могут быть расценены как оскорбительные или непристойные.

Одним из ключевых изменений стало требование к создателям добавлять свои собственные «творческие или редакционные элементы» при публикации или трансляции игрового процесса. Это означает, что простая загрузка неотредактированных видеозаписей игрового процесса теперь запрещена. Такое решение направлено на то, чтобы контент был более оригинальным и уникальным, а не просто копией игрового процесса.

Японская версия правил оказалась ещё более строгой. В ней говорится о праве Nintendo принимать меры против публикаций, которые нарушают общественный порядок и моральные нормы. Это может быть связано с недавними инцидентами, когда популярные японские контент-мейкеры использовали игры Nintendo для создания неподобающего контента. Эти изменения вызвали бурную реакцию в сообществе. Многие создатели контента выразили своё недовольство новыми правилами, считая их слишком жёсткими и ограничивающими творческую свободу. Однако, с другой стороны, такие меры могут помочь поддерживать высокий уровень качества и безопасности контента, связанного с играми Nintendo.

Nintendo подчёркивает, что эти изменения направлены на защиту её интеллектуальной собственности и обеспечение комфортного и безопасного опыта для всех игроков. Компания также напоминает, что будет принимать «соответствующие меры» против нарушителей, включая удаление контента и запрет на дальнейшее использование материалов Nintendo.