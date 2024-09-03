Основные проблемы XDefiant связаны с недостатком контента и техническими проблемами

По последним слухам, Ubisoft может закрыть свой многопользовательский шутер XDefiant спустя всего несколько месяцев после его запуска. Игра, вышедшая в мае 2024 года, столкнулась с резким снижением количества игроков и негативными отзывами, что поставило под угрозу её будущее.

XDefiant, разработанный Ubisoft San Francisco, привлёк внимание игроков своим динамичным геймплеем и разнообразными режимами. Однако, несмотря на успешный старт и положительные отзывы в первые недели после релиза, игра быстро потеряла популярность. По данным инсайдера Тома Хендерсона, количество активных игроков упало до менее 20 000 человек на всех платформах, что значительно ниже ожиданий компании.

Основные проблемы XDefiant связаны с недостатком контента и техническими проблемами. Игроки жаловались на баги, проблемы с сетевым кодом и недостаток нововведений, что привело к массовому оттоку пользователей. В результате Ubisoft оказалась под давлением необходимости улучшить показатели игры до конца третьего сезона, иначе проект может быть закрыт.

Ситуация усугубляется внутренними проблемами в студии. Сообщается о токсичной рабочей атмосфере и высокой текучести кадров, что негативно сказывается на разработке и поддержке игры. Некоторые сотрудники уже выразили своё недовольство в социальных сетях, что привлекло внимание общественности и вызвало волну критики в адрес руководства Ubisoft.

Несмотря на все трудности, Ubisoft продолжает работать над улучшением XDefiant. В планах компании — выпуск новых обновлений и контента, которые должны привлечь игроков и вернуть интерес к проекту. Однако если показатели не улучшатся, игра может не дожить до конца года.

Эта ситуация подчёркивает важность качественной поддержки и развития многопользовательских проектов. XDefiant, несмотря на свои амбиции, столкнулся с серьёзными вызовами, которые могут привести к его закрытию.