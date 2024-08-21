Судя по трейлеру, игра похожа на Fall Guys или Stumble Guys, но с более жестоким тоном, хотя и разбавленным мультяшной графикой.

На выставке Gamescom 2024 состоялась премьера игры Squid Game: Unleashed. В рамках мероприятия был показан трейлер, демонстрирующий некоторые особенности проекта. Squid Game: Unleashed создана по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара», удостоенного премии «Эмми». В центре сюжета — циничная игра на выживание между людьми, которые подвергаются жестоким испытаниям.

Разработкой игры занималась Boss Fight, одна из команд Netflix. Squid Game: Unleashed предложит игрокам принять участие в испытаниях, вдохновлённых сериалом. В игре смогут сразиться 32 игрока.«Объединяйтесь с друзьями, сражайтесь с врагами и преодолевайте смертельные препятствия, чтобы доказать своё мастерство и завоевать желанную славу», — говорится в презентации Netflix.

Игроки смогут побеждать в соревнованиях и получать награды, выполняя ежедневные задания и участвуя в тематических мероприятиях, вдохновлённых вселенной «Игры в кальмара». Это указывает на вероятную долгосрочную поддержку игры со стороны компании.Squid Game: Unleashed обещает быть многособытийным многопользовательским экшеном с большим количеством разнообразных испытаний и постоянными дополнениями, что намекает на поддержку в стиле live-service.

Судя по трейлеру, игра похожа на Fall Guys или Stumble Guys, но с более жестоким тоном, хотя и разбавленным мультяшной графикой. Дата выхода Squid Game: Unleashed пока не определена, но игра должна скоро появиться на iOS и Android для всех подписчиков Netflix.



