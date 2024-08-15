В обновлении The Wailing Tower разработчики Witchfire решили привнести в шутер элементы космического ужаса.

Компания The Astronauts выпустила трейлер, анонсирующий скорое появление игры Witchfire в раннем доступе в Steam. Теперь у проекта есть официальная страница на платформе Valve, и пользователи могут добавить его в список желаемого.

Тем временем в Epic Games Store вышло обновление The Wailing Tower, которое добавляет в игру новую карту для исследования, а также новый набор врагов, предметов, снаряжения и возможностей. Эти нововведения призваны улучшить впечатления от игры.

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В обновлении The Wailing Tower разработчики Witchfire решили привнести в шутер элементы космического ужаса. Среди них — пророчества и проклятия, которые действуют как модификаторы обычных бонусов и добавляют дополнительную степень сложности в сочетании с некоторыми улучшениями геймплея.

В Witchfire мы попадаем в жуткую атмосферу тёмного фэнтези и управляем искусным охотником, который ищет искупления. Ему поручено уничтожить орду адских монстров и, прежде всего, убить могущественную ведьму.

Игра уже доступна в раннем доступе в Epic Games Store, но позже в этом году она дебютирует и в Steam, о чём свидетельствует трейлер.



