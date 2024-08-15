Компания Blizzard сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут получить бонусы и предметы в Overwatch 2, связав свой аккаунт Battle.net с сервисом подписки Microsoft

Компания Blizzard сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут получить бонусы и предметы в Overwatch 2, связав свой аккаунт Battle.net с сервисом подписки Microsoft. Инициатива начнётся 17 сентября. Игроки получат 30 мифических призм, которые можно потратить на мифический контент и модели героев: Рейнхардта Картона, D.VA Корабль Черепахи, Ханзо Кибердракона, Гэндзи Бегущего по дороге, Обезьяну Милосердия и Клирика-жизнеутвердителя. Эти предметы останутся вашими навсегда, но выкупить их нужно до 21 октября.

реклама

Пока ваша учётная запись Battle.net остаётся связанной с аккаунтом Game Pass, вам будут доступны дополнительные внутриигровые предметы. Среди них — косметические предметы из предыдущих сезонов в магазине Overwatch 2 и накопительный прирост физподготовки.

В Overwatch 2 появится Джуно, новая героиня поддержки с Марса в космическом костюме, а также две карты для режима Clash, новые разблокируемые предметы и Premium Battle Pass с десятками и десятками наград.