Разработчики обещают, что игра «заставит дрожать любого частного детектива».

Издатели Fireshine Games и разработчики ColePowered Games объявили, что игра Shadows of Doubt скоро покинет ранний доступ и выйдет в полной версии. Запуск симулятора расследования состоится 26 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Steam.

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Рекомендованная розничная цена составит 24,99 евро на всех платформах. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S также получат физическое издание. Запуск полной версии будет сопровождаться крупным обновлением, подробности которого пока окутаны тайной. Разработчики обещают, что оно «заставит дрожать любого частного детектива». Более подробная информация об обновлении появится в ближайшие недели. Анонс сопровождается новым трейлером, который вы можете посмотреть ниже.





Shadows of Doubt вышла в раннем доступе в Steam в апреле прошлого года и получила в целом положительные отзывы. Это игра в жанре стелс-песочницы, действие которой разворачивается в процедурно сгенерированном научно-фантастическом городе-нуаре. Город поражён преступностью и коррупцией и населён сотнями полностью смоделированных NPC со своими привычками, работой, увлечениями и местами жительства.

Во всём этом мы играем роль частного детектива, который должен раскрыть множество дел. Игрок имеет большую свободу действий и может, например, ходить за подозреваемыми, проникать в их дома, проверять истории звонков, просматривать записи с камер наблюдения и многое другое. Полученная информация будет храниться на классической доске расследований, с помощью которой нам придётся соединять улики, чтобы дойти до развязки дела.