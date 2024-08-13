Южнокорейская компания сообщила о значительном росте выручки и прибыли благодаря успеху серии игр PUBG.

Компания Krafton опубликовала финансовый отчёт за второй квартал года, который завершился 30 июня 2024 года. Южнокорейская компания сообщила о значительном росте выручки и прибыли благодаря успеху серии игр PUBG. Krafton планирует превратить PUBG в серию игр стоимостью 10 миллиардов долларов в год.

Во втором квартале выручка компании составила около 515 миллионов евро, что на 82,7% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль выросла на 152,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составила около 242 млн евро, а чистая прибыль — около 249 млн евро (+165,7% по сравнению с предыдущим кварталом).

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Лидирующей платформой по объёму выручки стала мобильная, которая выросла на 104,2% по сравнению с предыдущим годом и составила около 364 млн евро. За ней следуют ПК (около 139 млн евро, +63,5%) и консоли (около 6,40 млн евро, -53,9%).

За отчётный период Krafton потратила около 56 миллионов долларов США на комиссионные с различных платформ (Steam, мобильные магазины и другие), что на 107,1% больше, чем годом ранее. Маркетинговые расходы, напротив, выросли на 144,7% (около 9 миллионов евро).

Количество ежемесячных активных игроков (MAUs) PUBG выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом, а количество платящих пользователей — на 130%. Успех игры был обусловлен несколькими факторами, такими как возвращение карты Erangel и сотрудничество с K-pop группой NewJeans.

У компании отличные перспективы на будущее: бета-тестирование Dark and Darker Mobile и запуск игры запланированы на IV квартал. Симулятор жизни inZOI должен появиться в Steam к концу года. В целом Krafton намерена довести годовую стоимость серии PUBG до 10 миллиардов долларов за счёт привлечения более молодой аудитории и создания новых игр в различных жанрах, которые будут запущены на нескольких платформах. Среди других шагов — приобретение студий-разработчиков, таких как Tango Gameworks.