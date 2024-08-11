В пятой главе четвёртого сезона Fortnite появятся такие персонажи, как Доктор Дум и Фантастическая четвёрка

На недавнем мероприятии D23 Expo студия Disney поделилась деталями новых этапов сотрудничества с Epic Games в Fortnite. Игроки смогут увидеть множество знакомых героев Disney, что вызвало большой интерес среди фанатов.

В пятой главе четвёртого сезона Fortnite появятся такие персонажи, как Доктор Дум и Фантастическая четвёрка. В честь анонса уже был выпущен кинематографический тизер, который показал, как эти герои будут интегрированы в игру. Кроме того, в игре появятся облики Воителя, Баномаха, Эммы Фрост, Капитана Джоунси, Мистерио и Шури. Эти персонажи станут доступны игрокам с 16 августа.

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Осенью в Fortnite добавят ряд знаменитых злодеев Disney, таких как Круэлла, Малефисента и Капитан Крюк. Эти персонажи принесут в игру новые задания и испытания, что добавит разнообразия в игровой процесс. До конца года в Fortnite появятся персонажи из «Суперсемейки» — Эластика, Мистер Исключительный и Фреон. Эти герои будут доступны в рамках специальных событий и заданий, которые позволят игрокам получить уникальные награды и предметы.

Уже 12 августа в Fortnite можно будет сыграть за пару героев из «Звёздных войн», а именно за Моффа Гидеона и дроида IG-11. Также фанаты смогут приобрести тематические предметы, такие как рюкзак с Грогу.

Сотрудничество Disney и Epic Games обещает множество интересных нововведений в Fortnite.