Fallout: London представляет собой масштабную модификацию, которая переносит игроков в постапокалиптический Лондон

Недавно выпущенная модификация Fallout: London для Fallout 4 стала настоящей сенсацией, установив новый рекорд на платформе GOG. За первые две недели после релиза мод был скачан более 500,000 раз, что сделало его самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG.

Fallout: London представляет собой масштабную модификацию, которая переносит игроков в постапокалиптический Лондон. Этот проект, разработанный командой Team FOLON, предлагает совершенно новый опыт в мире Fallout, добавляя новые фракции, оружие, персонажей и сюжетные линии. Мод включает в себя более 90 часов игрового процесса и позволяет исследовать разрушенный Лондон с его уникальной атмосферой и историческими достопримечательностями.

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Одной из ключевых особенностей Fallout: London является его совместимость с версией Fallout 4: Game of the Year Edition, доступной на GOG и Steam. Однако для пользователей Steam требуется понизить версию игры до совместимой, что может вызвать некоторые трудности. GOG, в свою очередь, предложил специальный лаунчер, который упрощает процесс установки и обеспечивает совместимость с различными платформами.



