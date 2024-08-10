Эта утечка стала особенно значимой, поскольку произошла после того, как Activision разослала всем заинтересованным сторонам письмо с требованием остановить распространение информации об игре.

За два месяца до официальной премьеры Call of Duty: Black Ops 6 в сети появился ролик с полной версией кампании. Похоже, что сюжетные сцены были взяты из бета-версии игры, доступ к которой уже получили сотни игроков.

Эта утечка стала особенно значимой, поскольку произошла после того, как Activision разослала всем заинтересованным сторонам письмо с требованием остановить распространение информации об игре. На весь опубликованный контент сразу же стали поступать жалобы о нарушении авторских прав, однако это не помешало пользователям получить доступ к достижениям, игровым особенностям и многопользовательским режимам.

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Разработчики Black Ops 6 очень огорчены таким количеством утечек, которое стало рекордным для серии Call of Duty. Игроки готовятся к масштабной презентации на CODNext, которая состоится в конце августа, но удивить публику будет непросто. На данный момент официально анонсирован только режим Zombies.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на PlayStation, Xbox и PC. Бета-тестирование начнётся 6 сентября, а предзаказавшие игру пользователи смогут начать играть уже 30 августа.