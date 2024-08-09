Релиз Doom: The Dark Ages запланирован на 2025 год для платформ PC (Steam), PS5 и Xbox Series, а также игра будет доступна подписчикам Game Pass

На QuakeCon 2024 посетители увидели новые материалы и узнали подробности о грядущей игре Doom: The Dark Ages. Разработчики показали игровой процесс и новых врагов, которые будут ждать игроков в этой части серии.

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Одним из основных изменений стало усиление акцента на защитные приёмы, что немного замедлило темп игры. Среди новых врагов были показаны демон на паучьих ногах, похожий на босса из Dark Souls, и солдаты со светящимися щитами, которые отражают атаки. В игре также появятся бронированные «рыцари Ада», а некоторые демоны станут больше, но останутся такими же интересными в бою.

Система добивания также осталась, однако теперь тела противников не подсвечиваются — вместо этого над ними появляется специальный ореол. В одном из заданий герой сможет управлять огромным мехом и драконом, который может стрелять огнём по демонам как на земле, так и в воздухе.

Персонажу добавили новые приёмы ближнего боя, включая удар, вызывающий цепную молнию. Среди нового оружия упоминаются двуствольная плазменная винтовка, одноствольный дробовик и щит-пила, который можно использовать для передвижения.

Doom: The Dark Ages выйдет в 2025 году на PC в Steam, а также на платформах PS5 и Xbox Series и будет доступна подписчикам Game Pass. Поклонники Doom могут с нетерпением ждать выхода новой части, которая обещает быть насыщенной и увлекательной.