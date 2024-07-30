Давний продюсер серии Эд Бун заявил, что поддержка Mortal Kombat 1 будет продолжаться ещё долгие годы, поэтому мы всё ещё находимся на ранних стадиях стратегии, направленной на обогащение файтинга большим количеством нового контента. «Мы были уверены, что после выхода Mortal Kombat 1 последуют годы обновлений, и вот мы вступили во второй год», — говорит Эд Бун. Иными словами, путь к новой главе саги ещё долог, и многое ещё предстоит сделать.
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К слову об обновлениях: в режиме «Вторжение» в Mortal Kombat 1 стартовал седьмой сезон, представленный трейлером, который вы можете увидеть ниже. Неудивительно, что новый сезон под названием «Сезон Пожирателя душ» продлится до 24 сентября. В нём вы сможете сразиться с совершенно новыми врагами в режиме «Вторжения» и заработать новые захватывающие награды.
Как вы наверняка знаете, режим «Вторжение» в Mortal Kombat 1 представляет собой своеобразную настольную ролевую игру, вобравшую в себя элементы, ранее встречавшиеся в «Крипте», «Башнях времени» и режиме «Завоевание». Эта особенность, которая, несомненно, помогла Mortal Kombat 1 разойтись тиражом более трёх миллионов копий на старте, способна придать игре особую значимость.