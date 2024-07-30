Давний продюсер серии Эд Бун заявил, что поддержка Mortal Kombat 1 будет продолжаться ещё долгие годы, поэтому мы всё ещё находимся на ранних стадиях стратегии, направленной на обогащение файтинга большим количеством нового контента

Давний продюсер серии Эд Бун заявил, что поддержка Mortal Kombat 1 будет продолжаться ещё долгие годы, поэтому мы всё ещё находимся на ранних стадиях стратегии, направленной на обогащение файтинга большим количеством нового контента. «Мы были уверены, что после выхода Mortal Kombat 1 последуют годы обновлений, и вот мы вступили во второй год», — говорит Эд Бун. Иными словами, путь к новой главе саги ещё долог, и многое ещё предстоит сделать.

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К слову об обновлениях: в режиме «Вторжение» в Mortal Kombat 1 стартовал седьмой сезон, представленный трейлером, который вы можете увидеть ниже. Неудивительно, что новый сезон под названием «Сезон Пожирателя душ» продлится до 24 сентября. В нём вы сможете сразиться с совершенно новыми врагами в режиме «Вторжения» и заработать новые захватывающие награды.

Как вы наверняка знаете, режим «Вторжение» в Mortal Kombat 1 представляет собой своеобразную настольную ролевую игру, вобравшую в себя элементы, ранее встречавшиеся в «Крипте», «Башнях времени» и режиме «Завоевание». Эта особенность, которая, несомненно, помогла Mortal Kombat 1 разойтись тиражом более трёх миллионов копий на старте, способна придать игре особую значимость.