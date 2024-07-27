Intel совершает революцию в потоковом вещании на трансляции олимпийских игр.

Intel объявила, что будет транслировать отдельные соревнования олимпийских игр в Париже в разрешении 8K, которое в четыре раза превышает 4K. Потоковая трансляция будет осуществляться в сотрудничестве с Olympic Broadcasting Services (это не та OBS, к которой мы привыкли, а Open Broadcaster Software).

Современные вещательные камеры будут снимать происходящее в разрешении 8K с частотой 60 кадров в секунду, в HDR и с 32 аудиоканалами. Мощные ПК, оснащённые процессорами Intel Core i9 и графическими процессорами Intel Arc, а также ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 9, будут декодировать контент в режиме реального времени, предлагая зрителям необычайно детализированное изображение.

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Трансляция контента в формате 8K в реальном времени — сложная задача, но Intel готова решить её с помощью искусственного интеллекта и новейшего оборудования. Выделенные серверы на базе процессоров Xeon четвёртого и пятого поколения, оснащённые ускорителями Intel AMX, смогут сжимать необработанные видеопотоки с 48 гигабит в секунду до 40–60 мегабит в секунду, что позволит транслировать высококачественный контент в формате 8K.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио компания транслировала 416 часов контента, обработав 4,7 петабайта данных (один петабайт равен тысяче терабайт или миллиону гигабайт). На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Intel создала первый в мире поток виртуальной реальности в формате 8K. Теперь, на Олимпиаде 2024 года в Париже, компания намерена сделать потоковое вещание в формате 8K доступной реальностью для всех.

Трансляция Олимпийских игр 2024 года в Париже в формате 8K — важный шаг вперёд в мире спортивного стриминга, но, учитывая низкую популярность этого формата, ещё предстоит выяснить, сколько зрителей смогут воспользоваться этой инновацией.