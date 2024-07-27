Новая система позволит показывать демоверсии на отдельной странице магазина и сделает их более заметными.

Valve объявила о ряде изменений в работе с демоверсиями в Steam. Компания заявила, что реагирует на отзывы разработчиков и игроков относительно процесса и функциональности демоверсий. Новая система позволит показывать демоверсии на отдельной странице магазина и сделает их более заметными. Раньше разработчики создавали бесплатную версию игры («Пролог» или «Глава 1»), чтобы она появлялась отдельно от видеоигры и была более заметной.

Теперь Valve позволит демоверсиям появляться на специальной странице, отдельной от основной. Это позволит достичь того же результата, что и раньше, но более простым и понятным способом. С помощью отдельной страницы можно будет уточнить, что именно содержит демоверсия. Страница с демоверсией останется вместе со страницей с полной игрой. Также появится возможность оставить отзыв о демоверсии, что создаст удобное пространство для обратной связи с разработчиками.

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Демоверсии будут восприниматься Steam как бесплатные игры, поэтому они смогут появляться среди трендовых продуктов платформы. Игроки смогут добавлять демоверсии в свою библиотеку, не устанавливая их сразу. Скачать демоверсию можно будет даже при наличии полной игры, так как у них теперь есть отдельная страница. Удалить демоверсии можно будет, просто воспользовавшись опцией «Удалить из учётной записи» с помощью правой кнопки мыши.

Кроме того, можно будет получать уведомления, когда игра из списка желаний получит демоверсию.