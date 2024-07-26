Недавно произошла утечка информации об устройствах Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold

Google готовится представить новую серию Pixel 9, но, похоже, больших сюрпризов ждать не стоит.

Согласно данным от надёжного источника OnLeaks, базовая модель Pixel 9 будет оснащена 6,3-дюймовым дисплеем и 12 ГБ оперативной памяти. Pixel 9 Pro будет доступен в двух размерах: 6,3 и 6,8 дюйма, с 16 ГБ оперативной памяти. Pixel 9 Pro Fold, в свою очередь, будет иметь 6,3-дюймовый складной дисплей в закрытом состоянии и 8-дюймовый — в открытом, также с 16 ГБ оперативной памяти. Все модели будут работать на новом чипе Google Tensor G4.

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Однако информация о камерах отличается от предыдущих данных. Согласно утечке, базовый Pixel 9 будет оснащён фронтальной камерой на 10,5 МП и двойной задней камерой (50 МП широкоугольной и 48 МП ультраширокоугольной). Pixel 9 Pro будет иметь 42 МП фронтальную камеру и тройную заднюю камеру (50 МП основную, 48 МП ультраширокоугольную и 48 МП телефото). Pixel 9 Pro Fold может получить фронтальную камеру на 10 МП и тройную заднюю камеру (48 МП основную, 10,5 МП ультраширокоугольную и 10,8 МП телефото).

Кроме ассистента Gemini AI и функции Circle to Search, в Pixel 9 может появиться новая функция поиска по скриншотам. Также в базовой комплектации Pixel 9 будет предлагаться экстренный SOS с оповещениями о кризисных ситуациях, семь лет обновлений безопасности, а также один год бесплатного доступа к продвинутой модели ИИ Gemini от Google.

Android Headlines также опубликовали отдельные утечки изображений, на которых Pixel 9 представлен в четырёх разных цветах: угольном, фарфоровом, розовом и ледяном.

Учитывая все эти утечки информации, презентация Google, запланированная на 13 августа, может не принести много нового. Остаётся только гадать, есть ли у компании какие-либо сюрпризы в запасе и будут ли окончательные технические характеристики нового Pixel соответствовать тем, которые были раскрыты в утечке.