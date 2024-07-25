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Greg_Novo
Apple запустила веб-версию картографического сервиса Apple Maps
Apple Maps бросает вызов Google, запуская веб-версию приложения

Компания из Купертино запустила бета-версию своего картографического сервиса, доступную через любой веб-браузер. Это создаёт настоящий вызов для Google Maps, безусловного лидера в данной области.

С момента своего запуска в 2012 году Apple Maps значительно изменился, добавив такие функции, как детальные городские карты, маршруты с несколькими остановками, навигацию для велосипедистов, электромобилей и автономное управление. Появление веб-версии — это важный шаг к расширению возможностей сервиса, который теперь сможет более активно конкурировать с Google Maps.

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Веб-версия Apple Maps, доступная на beta.maps.apple.com, предоставляет пользователям информацию о маршрутах, отзывы, возможность изучения городов и заказа еды непосредственно с карт — аналогично версии для iOS. В ближайшие месяцы Apple планирует добавить новые функции, такие как впечатляющий режим Look Around.

В настоящее время веб-версия доступна только на английском языке и совместима с браузерами Safari и Chrome на Mac и iPad, а также Chrome и Edge на Windows. Тем не менее, компания планирует расширить поддержку других языков, браузеров и платформ в будущем.

Конкуренция в сегменте онлайн-карт становится всё более интенсивной. Недавно Overture Maps Foundation представила свой первый набор картографических данных, открывая разработчикам возможность бесплатного использования этой информации для своих приложений.

#google #apple maps
Источник: multiplayer.it
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