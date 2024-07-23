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Greg_Novo
По словам главы Warframe, крупные издатели "слишком рано" отказываются от онлайн-игр
В разговоре с VGC Синклер отметил, что такие игры, которые не сразу завоёвывают популярность, всё ещё можно сохранить, если приложить дополнительные усилия.

Глава Digital Extremes Стив Синклер выразил обеспокоенность по поводу того, что издатели часто слишком рано отказываются от проектов, связанных с их следующими играми в live-service. В разговоре с VGC Синклер отметил, что такие игры, которые не сразу завоёвывают популярность, всё ещё можно сохранить, если приложить дополнительные усилия. Он подчеркнул, что издатели часто считают выпуск игры делом решённым и сдаются слишком рано. У них есть финансовый стимул быть настойчивыми, но они редко им пользуются.

Примером успешной игры с live-service является Warframe, выпущенная в 2013 году. Она пользуется успехом и десять лет спустя. Однако многие другие подобные игры потерпели неудачу гораздо быстрее. Недавние примеры — «Avengers» Marvel от Square Enix, выпущенные в 2020 году, и «Anthem» от BioWare, известной по Dragon Age и Mass Effect. Фанаты обеспокоены тем, что Suicide Squad от Rocksteady может постигнуть та же участь из-за низкого количества игроков после первого года выпуска, несмотря на значительные усилия и время, вложенные в разработку.

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Синклер выразил обеспокоенность по поводу игр с высоким потенциалом, которые слишком рано снимаются с производства из-за высоких эксплуатационных расходов. Он подчеркнул важность повторяющихся систем, разработки новых технологий и создания сильного сообщества, отметив, что эти усилия могут быть сведены на нет финансовыми соображениями.

Синклер, по-видимому, не имеет в виду бизнес-решения Digital Extremes, такие как отмена The Amazing Eternals, бесплатного шутера от первого лица, который был снят с производства в 2017 году после менее чем двухмесячного бета-тестирования. В то время компания столкнулась со сложной конкурентной ситуацией. Проект Клиффа Блезински не очень хорошо зарекомендовал себя, несмотря на то, что это была отличная игра. Это было разочаровывающе, особенно учитывая, что также запускали закрытое бета-тестирование для Amazing Eternals.

#bioware #anthem #warframe #live-service
Источник: eurogamer.net
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