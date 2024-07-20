А пока разработчики подогревают интерес к предстоящему обновлению, раскрывая всё новые подробности

Разработчики HoYoverse продолжают радовать поклонников новыми обновлениями. Одним из самых ожидаемых событий стало появление шестого игрового региона — Натлана.

Уже совсем скоро, 28 августа, игроки смогут отправиться в новое путешествие по землям Натлана. А пока разработчики подогревают интерес к предстоящему обновлению, раскрывая всё новые подробности. Так, недавно стало известно о появлении в Натлане нового места — храма Пакса. По слухам, в этом храме игроки смогут обменять свои Пиро-сигилы на ценные награды. Это напоминает систему «Фонтана Люсина» в Фонтене и «Священной Сакуры» в Иназуме.

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Также в преддверии запуска Натлана разработчики представили трёх новых персонажей: Муалани, Качину и Кинича. Ожидается, что Муалани и Кинич станут пятизвёздочными персонажами, а Качина — четырёхзвёздочным героем. Обновление Version 5.0 обещает быть насыщенным и интересным. Игроки смогут исследовать новые земли, сражаться с врагами и выполнять задания. А благодаря новым персонажам и системе обмена сигилов, геймплей станет ещё более разнообразным и увлекательным.

Обновление Version 4.8, вышедшее ранее на этой неделе, добавило в игру новую ограниченную зону — Симуланку, а также нового персонажа Dendro — Эмилию, и новые скины для Нилоу и Кирары.