Инженер-программист Антонио Де Франческо стал ещё одним сотрудником, подтвердившим своё увольнение из NetherRealm

Инженер-программист Антонио Де Франческо стал ещё одним сотрудником, подтвердившим своё увольнение из NetherRealm. В своём профиле на LinkedIn он написал: «Мне грустно сообщать, что я ищу новую работу и буду очень признателен вам за поддержку».

NetherRealm пока не комментирует сообщения об увольнениях, поэтому официального подтверждения масштабов сокращений нет. Однако Insider-Gaming утверждает, что сокращения затронули как минимум 50 сотрудников студии.

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Слухи об увольнениях в NetherRealm появились после того, как материнская компания Warner Bros. Discovery признала, что готовится к «тяжёлому году». Это произошло после того, как стало известно, что продажи игры Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдали ожиданий. Сокращения в NetherRealm являются частью более масштабного сокращения рабочих мест в Warner Bros. Discovery, которая, как сообщается, уволила около 1000 сотрудников на этой неделе.

2024 год продолжает оставаться сложным для работников игровой индустрии: на данный момент работу потеряли более 10 000 человек. Это в дополнение к 10 500 работникам игровой индустрии, которые были уволены за весь 2023 год.