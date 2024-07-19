Миссис Фриз может скользить по земле и воздуху, создавая ледяные пути, петли и платформы для атак сверху

В преддверии второго сезона Suicide Squad, Rocksteady поделилась подробностями об игровом стиле миссис Фриз. Её способности к передвижению и особенности нового мира Frozen Elseworld были описаны в блоге Season of Frozen Hearts.

Миссис Фриз может скользить по земле и воздуху, создавая ледяные пути, петли и платформы для атак сверху. У неё есть три игровых стиля: Cooler (танк), Physicist (баффы ближнего боя) и Technician (улучшение снаряжения).

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Виктория Фриас, известная как миссис Фриз, пережила ледниковый период на своей планете после вторжения Брэйниака. Она присоединяется к Отряду самоубийц, чтобы спасти своего замороженного супруга.

Игроки должны будут убедить её присоединиться к команде, пройдя серию вторжений. Действие второго сезона будет происходить в мире Frozen Elseworld с арктическими условиями, лавой и ледяными бурями.

Сезон Frozen Hearts выйдет 25 июля, добавив новые предметы экипировки и наряды в Battle Pass. Однако Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдал ожиданий Warner Bros.