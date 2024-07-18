Xbox анонсировала новый контроллер Cheeky Controller, выполненный в стиле Дэдпула. Этот контроллер посвящён новому фильму Marvel «Дэдпул и Росомаха».

Пара таких контроллеров станет частью главного приза в глобальном тотализаторе. Подробности об участии были опубликованы в социальных сетях Xbox.

Контроллер выполнен в привлекательном красном цвете и, похоже, обеспечивает надёжный захват. Победитель также получит Xbox Series X в стиле Дэдпула и подставку с катанами Би и Артура из пенопласта.

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Кроме того, 22 июля первые 1000 фанатов, которые купят беспроводной контроллер Xbox Elite Wireless Controller Series 2, смогут получить держатель для контроллера с тематикой Дэдпула (от EXG Pro). Правда, это предложение доступно только в Северной Америке и Канаде.

Подробную информацию можно найти на Xbox Wire, включая информацию о том, как посмотреть премьеру фильма «Дэдпул и Росомаха» на Twitch.

Новость об этом контроллере появилась почти год назад после печально известного контроллера с запахом пиццы, созданного в сотрудничестве с Teenage Mutant Ninja Turtles. Xbox планирует отойти от своей кампании по выпуску контроллеров «feel the burn», начатой в мае, вскоре после закрытия нескольких студий Bethesda.