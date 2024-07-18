Глава рабочей группы Microsoft направил письмо тысячам сотрудников, выразив несогласие с решением руководства закрыть внутреннюю группу, занимающуюся вопросами многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI).

Глава рабочей группы Microsoft направил письмо тысячам сотрудников, выразив несогласие с решением руководства закрыть внутреннюю группу, занимающуюся вопросами многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI). Он раскритиковал это решение на фоне общего снижения интереса к подобным инициативам в корпоративной среде.

В письме, которое было опубликовано Business Insider, сообщается, что группа была расформирована из-за «изменения потребностей бизнеса». Представитель Microsoft заявил, что обязательства компании в области DEI остаются в силе.

реклама

Microsoft продолжает сокращать штат сотрудников, и 1 июля были уволены ещё несколько работников. Eurogamer запросил у компании информацию о количестве уволенных, но ответа не получил.

Уволенный руководитель отметил, что работа по изменению систем, связанная с DEI, больше не считается критически важной, как это было в 2020 году. Он также упомянул, что другие технологические компании, такие как Google, Zoom и Meta*, также сократили команды, занимающиеся вопросами многообразия.

В январе этого года Microsoft уволила 1900 сотрудников Xbox и Activision Blizzard. В целом, за последние два года в индустрии видеоигр было уволено более 20 000 человек.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.