Microsoft сообщила о финальной распродаже игр для Xbox 360 перед закрытием цифрового магазина, которое состоится 29 июля.

Microsoft сообщила о финальной распродаже игр для Xbox 360 перед закрытием цифрового магазина, которое состоится 29 июля. Приобретённые ранее игры и дополнения (DLC) останутся доступными, в том числе благодаря обратной совместимости на современных консолях.

Сегодня в Xbox 360 Marketplace появилась последняя партия предложений со скидками. С полным списком игр, участвующих в распродаже, можно ознакомиться на сайте Microsoft.

реклама

Кроме того, был выпущен новый динамический фон для Xbox Series X/S, дизайн которого вдохновлён панелью Xbox 360. Чтобы установить его, следуйте инструкции: откройте руководство, перейдите в раздел «Профиль и система», затем в «Настройки», далее в «Общие», затем в «Персонализация», потом в «Мой фон» и, наконец, выберите «Динамические фоны» и опцию «Xbox 360 Blades».

Также в магазине Gear Shop появилась коллекция Xbox 360 Heritage Collection, включающая футболки и пуловеры в стиле 360.