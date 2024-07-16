Недавно популярная игра Genshin Impact вновь оказалась в центре скандала, связанного с культурными стереотипами. Фанаты и актёры озвучивания выразили недовольство новым регионом Натлан, который, по их мнению, не отражает культурное разнообразие, послужившее основой для его создания.

Недавно популярная игра Genshin Impact вновь оказалась в центре скандала, связанного с культурными стереотипами. Фанаты и актёры озвучивания выразили недовольство новым регионом Натлан, который, по их мнению, не отражает культурное разнообразие, послужившее основой для его создания.

Каждый регион в Genshin Impact вдохновлён реальными странами и культурами. Например, Иназума напоминает Японию, а Фонтен — Францию. Натлан, судя по всему, должен был черпать вдохновение из культур Африки и стран огненного кольца, включая Латинскую Америку и Австралию. Однако фанаты утверждают, что это не отражено в дизайне персонажей.

реклама

Актёры озвучивания также присоединились к критике. Энн Ятко, озвучивающая Рейдена Сегуна, выразила надежду, что разработчики прислушаются к фанатам и проведут более детальные исследования культур. Валерия Родригес, озвучивающая Сукрозу, подчеркнула важность уважения к реальным культурам и божествам.

Алехандро Сааб и Хой Дао также высказались по этому поводу, призывая разработчиков исправить ситуацию. Хэштег «BoycottHYV» набирает популярность в социальных сетях, а фанаты продолжают выражать своё недовольство.

Компания HoYoverse пока не отреагировала на критику, но фанаты надеются, что их голоса будут услышаны.