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Greg_Novo
Актеры озвучки игры Genshin Impact выразили недовольство новым регионом Натлан
Недавно популярная игра Genshin Impact вновь оказалась в центре скандала, связанного с культурными стереотипами. Фанаты и актёры озвучивания выразили недовольство новым регионом Натлан, который, по их мнению, не отражает культурное разнообразие, послужившее основой для его создания.

Недавно популярная игра Genshin Impact вновь оказалась в центре скандала, связанного с культурными стереотипами. Фанаты и актёры озвучивания выразили недовольство новым регионом Натлан, который, по их мнению, не отражает культурное разнообразие, послужившее основой для его создания.

Каждый регион в Genshin Impact вдохновлён реальными странами и культурами. Например, Иназума напоминает Японию, а Фонтен — Францию. Натлан, судя по всему, должен был черпать вдохновение из культур Африки и стран огненного кольца, включая Латинскую Америку и Австралию. Однако фанаты утверждают, что это не отражено в дизайне персонажей.

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Актёры озвучивания также присоединились к критике. Энн Ятко, озвучивающая Рейдена Сегуна, выразила надежду, что разработчики прислушаются к фанатам и проведут более детальные исследования культур. Валерия Родригес, озвучивающая Сукрозу, подчеркнула важность уважения к реальным культурам и божествам.

Алехандро Сааб и Хой Дао также высказались по этому поводу, призывая разработчиков исправить ситуацию. Хэштег «BoycottHYV» набирает популярность в социальных сетях, а фанаты продолжают выражать своё недовольство.

Компания HoYoverse пока не отреагировала на критику, но фанаты надеются, что их голоса будут услышаны.

#genshin impact #hoyoverse
Источник: eurogamer.net
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