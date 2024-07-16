Поклонники Xbox ещё не оценили сокращение времени ожидания и улучшенный чат для тусовок, поскольку патч ещё не выпущен для консолей Xbox

Обновление 3.4 игры The Finals вышло на ПК и PlayStation 5 на прошлой неделе. Поклонники Xbox ещё не оценили сокращение времени ожидания и улучшенный чат для тусовок, поскольку патч ещё не выпущен для консолей Xbox.

Разработчики из Embark извинились за длительную задержку обновления для Xbox. Они работают вместе с Microsoft над решением проблемы, но не могут назвать сроки устранения задержки.

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Оскар из Embark сообщил в официальном канале Discord:

«В настоящее время мы работаем вместе с Microsoft над ситуацией, которая блокирует выпуск 3.4 на Xbox. В настоящее время у меня нет данных о сроках выхода, но как только я узнаю что-нибудь, я поделюсь этим со всеми вами».

«Мы очень сожалеем о столь длительной задержке и просим вас быть терпеливыми, пока мы работаем над этим», — добавил он.

Игра стартовала очень удачно, когда была неожиданно запущена в декабре прошлого года. Её формат 5v5 оказался настолько популярным, что разработчик Embark Studios, дочерняя компания Nexon, быстро справилась с наплывом читеров. Однако с тех пор производительность free-to-play шутера, ориентированного на разрушение, оказалась ниже, чем ожидалось, что привело к снижению прогнозируемого дохода.

Автор трёхзвёздочной рецензии Рик Лейн написал: