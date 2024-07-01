У пациента были выявлены проблемы со здоровьем, которые сделали его неподходящим кандидатом для участия в исследовании экспериментального устройства компании Neuralink

Компания Neuralink Corp., занимающаяся разработкой и внедрением технологий для восстановления функций мозга, планировала провести операцию по имплантации своего устройства второму пациенту в прошлый понедельник. Однако процедура была приостановлена из-за состояния здоровья пациента. Об этом сообщил Майкл Лоутон, исполнительный директор Неврологического института Барроу.

реклама

У пациента были выявлены проблемы со здоровьем, которые сделали его неподходящим кандидатом для участия в исследовании экспериментального устройства компании Neuralink. Лоутон подчеркнул, что выбор подходящего пациента для такого испытания крайне важен, и все участники стремятся обеспечить безопасность и эффективность процедуры.

Стартап находится на ранних стадиях клинических испытаний своего устройства, предназначенного для восстановления функций парализованных пациентов. Первым пациентом, которому имплантировали устройство, стал житель Аризоны Ноланд Арбо. После травмы спинного мозга в 2016 году он стал квадриплегиком, но благодаря устройству Neuralink теперь может играть в видеоигры, используя свои мысли.

Пациент, чья операция была отменена на этой неделе, страдает от бокового амиотрофического склероза, известного также как болезнь Лу Герига. Это заболевание вызывает дегенерацию нервных клеток в позвоночнике и мозге, приводя к параличу мышц.

По словам Кристин Уэлл, доцента кафедры нейрохирургии Университета Колорадо и бывшего сотрудника Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, тестирование устройства на пациентах с различными причинами нарушения двигательной активности будет полезным. Она отметила, что это позволит узнать, насколько эффективно устройство работает при различных заболеваниях.