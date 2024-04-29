Премиум-версия стоимостью 11 000 рублей предоставляла эксклюзивный доступ к кооперативному PvE-режиму, что вызвало недовольство среди игроков.

Недавно разработчики популярной игры Escape from Tarkov столкнулись с критикой со стороны игрового сообщества после анонса нового издания игры под названием The Unheard Edition. Премиум-версия стоимостью 11 000 рублей предоставляла эксклюзивный доступ к кооперативному PvE-режиму, что вызвало недовольство среди игроков.

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В ответ на критику глава Battlestate Games Никита Буянов опубликовал заявление, в котором извинился перед сообществом и рассказал о планах компании по решению возникших проблем.

Буянов заверил игроков, что кооперативный PvE-режим будет доступен владельцам издания Edge of the Darkness бесплатно, хотя и постепенно, чтобы избежать перегрузок серверов. Компания также планирует ввести поддержку модов для этого режима после запуска.

Издание Unheard Edition не будет изъято из продажи, но его содержимое будет перебалансировано, чтобы обеспечить более приятный опыт для тех, кто решит обновиться. Кроме того, будут переработаны привилегии владельцев издания Edge of the Darkness: приоритетная возможность подбора игроков будет отменена в пользу более уникальных предметов и других преимуществ.

Буянов подчеркнул, что Escape from Tarkov продолжит получать регулярные патчи, новый контент, события и многое другое. Несмотря на недавние разногласия, компания-разработчик остаётся непоколебимой в поддержке игры.

В искреннем заключительном послании Буянов выразил благодарность сообществу за их страсть, критику и преданность, сказав: «Спасибо за ваше время, любовь и ненависть, и спасибо за ваше пристальное внимание к текущей ситуации».

Эти шаги разработчиков демонстрируют их готовность прислушиваться к мнению своей аудитории и улучшать игру в ответ на отзывы. Это позитивный знак для всего игрового сообщества, которое ожидает от разработчиков открытого диалога и готовности вносить изменения в свои проекты.