По словам инсайдеров, спрос на демонстрационные сеансы резко упал, и многие потенциальные покупатели не приходят на запланированные встречи





Отраслевой аналитик Марк Гурман, известный своей проницательностью в мире технологий, забил тревогу, сообщив, что интерес к Apple Vision Pro ослабевает. В ответ на это Apple развернула агрессивную маркетинговую кампанию, украсив свой сайт баннерами, рассказывающими о преимуществах гарнитуры.



Гурман, имеющий личный опыт использования Vision Pro, поделился своим разочарованием в устройстве. Он отмечает, что его ежедневное взаимодействие с гарнитурой сократилось до одного-двух сеансов в неделю, ссылаясь на громоздкий процесс настройки, включающий зарядку аккумулятора, загрузку программного обеспечения и навигацию по сложному интерфейсу. По его мнению, традиционные ноутбуки и смартфоны остаются более привлекательными для решения повседневных задач.



Одним из основных факторов, способствующих снижению интереса, является отсутствие поддержки программного обеспечения. На прошлой неделе аналитическая компания AppFigures сообщила о снижении темпов выпуска новых приложений для visionOS в App Store. Такое отсутствие совместимого программного обеспечения, несомненно, способствовало снижению популярности Vision Pro.



Спад продаж и интереса вызывает опасения относительно долгосрочной жизнеспособности проекта Apple по созданию дополненной реальности. Несмотря на первоначальный ажиотаж, Vision Pro, похоже, пытается найти свою опору на рынке. Поскольку потребители все чаще отворачиваются от устройства, Apple, возможно, придется пересмотреть свою стратегию и решить основные проблемы, с которыми сталкивается ее флагманский AR-продукт.



Поскольку на кону стоит репутация технологического гиганта как инноватора и дизайнера, судьба Apple Vision Pro висит на волоске.