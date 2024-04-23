Недавний скандал подкосил имидж компании Apple, выявив явное несоответствие между ее "зеленой" риторикой и сомнительной деловой практикой.

Технологический гигант Apple уже давно гордится своей приверженностью к экологии, рассказывая о своих инновационных программах переработки отходов. Однако недавний скандал подкосил имидж компании, выявив явное несоответствие между ее "зеленой" риторикой и сомнительной деловой практикой.

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В центре спора - партнерство Apple с канадской компанией GEEP, занимающейся переработкой электроники. В рамках программы обмена iPhone Apple отправляет использованные устройства в GEEP для "ответственной" переработки. Однако, судя по всему, не все устройства подвергаются данной переработке. Вместо этого значительное количество исправных iPhone перепродавалось в Китае, а не перерабатывалось или утилизировалось должным образом.

Об этой проблеме стало известно в 2020 году, когда Apple подала иск против GEEP, утверждая, что около 100 000 функциональных iPhone были украдены и незаконно перепроданы в Китае. Этот иск стал редким случаем, когда Apple обвинила подрядчика в своих действиях. Однако вместо того, чтобы продолжать разбирательство, Apple, похоже, тихо отозвала иск, вероятно, чтобы не привлекать больше внимания к этому конфузу.

Компания GEEP признала факт перепродажи исправных устройств, но переложила вину на отдельных сотрудников, утверждая, что именно они ответственны за незаконную деятельность. Такое удобное обвинение вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно учитывая репутацию компании Apple, которая контролирует свою цепочку поставок.

Последствия этого скандала далеко идущие и наносят ущерб экологическому авторитету Apple. Решение компании тихо отказаться от иска и замять проблему, только подрывает ее приверженность принципам устойчивого развития. Перепродажа исправных устройств не только противоречит экологическим ценностям Apple, но и вызывает серьезные сомнения в способности компании эффективно контролировать и регулировать деятельность своих партнеров по переработке.

Такое развитие событий особенно неприятно, учитывая недавние попытки Apple позиционировать себя как поборника экологической ответственности. Например, решение компании исключить адаптеры питания и наушники EarPods из упаковки iPhone было воспринято как большая победа в деле защиты окружающей среды. Однако в свете скандала с GEEP эти меры кажутся скорее символическими жестами, чем реальными обязательствами по обеспечению экологической безопасности.

Поскольку технологическая индустрия продолжает бороться с растущей проблемой электронных отходов, неспособность Apple показать пример - это упущенная возможность. Отдавая предпочтение прибыли, компания рискует потерять доверие экологически сознательных потребителей и подорвать те самые принципы, которые, как она утверждает, отстаивает.