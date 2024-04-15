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Greg_Novo
Adobe показала ИИ-функции для Premiere Pro
Adobe внедрила ряд инновационных функций, основанных на искусственном интеллекте, которые обещают упростить и улучшить процесс редактирования видео.

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Adobe Premiere Pro вступает в новую эру благодаря последним разработкам компании Adobe. В рамках обновления для своего флагманского продукта.

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Среди новых функций - возможность управления продолжительностью видеороликов с помощью текстовых запросов. Это позволяет пользователям не только увеличивать длительность клипов, но и вносить изменения в содержание, такие как замена или удаление объектов в кадре, включая элементы одежды.

Особое внимание заслуживает сотрудничество Adobe с OpenAI. В рамках этого партнерства была разработана нейромодель Sora, способная создавать короткие видеоролики, дополняя и расширяя оригинальный контент. Это открывает новые возможности для творцов.

В демонстрационном ролике Adobe были показаны примеры работы новых функций, включая впечатляющий момент с алмазами в чемодане, который продемонстрировал потенциал технологии для трансформации визуального рассказа.

Эти обновления в Premiere Pro от Adobe являются лишь началом в том, что касается будущего видеомонтажа. Интеграция искусственного интеллекта в процесс редактирования не только упрощает работу профессионалов, но и делает её более доступной для широкой аудитории.

#adobe #adobe premiere pro
Источник: t.me
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