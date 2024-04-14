Для альфа-версии игры, доступной в настоящее время, минимальные требования включают 4-ядерный процессор типа Core i7 или AMD FX, видеокарту с поддержкой DirectX 11.1 и 4 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ места на SSD-накопителе

После длительного ожидания, космический симулятор Star Citizen, разрабатываемый студией Cloud Imperium Games, приближается к важному этапу - релизу версии 1.0. Это событие является значимым для игры, которая находится в разработке уже более десяти лет. За это время игра претерпела ряд изменений, включая обновление системных требований.



Современные системные требования для Star Citizen отражают последние технологические достижения и обеспечивают оптимальный игровой процесс. Для альфа-версии игры, доступной в настоящее время, минимальные требования включают 4-ядерный процессор типа Core i7 или AMD FX, видеокарту с поддержкой DirectX 11.1 и 4 ГБ видеопамяти, 16 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ места на SSD-накопителе.



Рекомендуемые требования для получения наилучшего игрового опыта в Star Citizen еще более строгие. Они включают в себя 4/6-ядерный процессор Core i7 или AMD Ryzen 5, видеокарту с поддержкой DirectX 12 и 8 ГБ видеопамяти, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и 100 ГБ места на SSD-накопителе.



Разработчики также указали несколько примеров видеокарт, подходящих для минимальных требований, включая Radeon RX 5700, Vega 56, а также Intel A380 и встроенную графику UHD Graphics 730. Это показывает, что разработчики стремятся сделать игру доступной для широкого круга игроков, несмотря на повышение технических требований.



Обновление системных требований Star Citizen свидетельствует о том, что разработчики серьезно относятся к техническому прогрессу и стремятся обеспечить игрокам лучший возможный опыт. Это также подчеркивает важность подготовки игровых систем к будущим технологическим инновациям в игровой индустрии.