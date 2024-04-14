Об этом заявил генеральный директор компании Михал Новаковский в интервью Game Developer

CD Projekt остается верна своим принципам разработки игр и не собирается менять свою стратегию в пользу производства игр-сервисов. Об этом заявил генеральный директор компании Михал Новаковский в интервью Game Developer.

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Новаковский подчеркнул, что в будущих проектах CD Projekt возможно появление онлайн-элементов, но они будут служить дополнением к традиционным однопользовательским играм, а не заменой им:

«Мы уже много лет заявляем о своем желании продолжать делать то, чем занимались все это время. Мы разрабатываем большие RPG, сюжетно-ориентированные игры с открытым миром. Возможно, в будущем мы добавим мультиплеерные компоненты, но это не значит, что мы будем сокращать однопользовательские компоненты ради мультиплеера. Это точно не входит в наши планы. Если мы что-то добавим, это будет дополнительный элемент».

Новаковский уверен в актуальности сюжетных игр и считает, что на рынке есть место для таких проектов: «Я убежден, что на рынке есть место для игр, которые мы делаем. Для очень больших игр с открытым миром, предлагающих эпические приключения. Для нашей студии они всегда были важны, и мы продолжим создавать такие игры. Факт остается фактом – бизнес говорит сам за себя и подтверждает, что для таких игр есть место. Не все игроки следуют последним тенденциям».

Стоит отметить, что попытки CD Projekt интегрироваться в мир онлайн-игр не увенчались успехом. Компания планировала выпустить сетевой боевик на основе Cyberpunk 2077, но в итоге отказалась от этой идеи, чтобы сосредоточиться на основной игре. В 2023 году поддержка карточной игры «ГВИНТ» была прекращена.