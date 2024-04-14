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Компания Square Enix анонсировала выпуск нового дополнения для популярной многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV под названием Dawntrail. Вместе с этим компания объявила о выпуске специализированного инструмента для тестирования производительности на ПК, который позволит игрокам оценить, как их системы справятся с новым контентом.
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Dawntrail представляет собой не просто расширение игрового мира, но и технологический прорыв. Оно поддерживает передовые технологии улучшения изображения, такие как AMD FSR 1.0 и Nvidia DLSS 2.0, что позволит игрокам наслаждаться улучшенной графикой и производительностью. Однако пока что разработчики не планируют внедрение технологии Frame Generation.
Трейлер, демонстрирующий возможности нового дополнения, показывает, что игроков ждут не только мирные путешествия по живописным локациям, но и захватывающие массовые сражения, а также места сбора игроков, которые напоминают оживлённые столицы. Эти сцены не только визуально привлекательны, но и служат индикаторами для оценки производительности ПК.
Square Enix также раскрыла системные требования для Dawntrail. Для комфортной игры на минимальных настройках в разрешении 720p потребуется процессор Intel Core i7 7700, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970. Для полного погружения в мир игры в разрешении 1080p рекомендуется использовать более мощные компоненты, такие как Intel Core i7 9700K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.
Ожидается, что крупное дополнение Dawntrail станет доступным для игры 2 июля, а те, кто оформил предварительный заказ, смогут начать свои приключения уже 28 июня. Игроков ожидают новые захватывающие локации, увлекательная сюжетная линия, дополнительная игровая раса и расширение списка профессий.