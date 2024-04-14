Он выйдет вместе с дополнением для популярной многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV под названием Dawntrail

Компания Square Enix анонсировала выпуск нового дополнения для популярной многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV под названием Dawntrail. Вместе с этим компания объявила о выпуске специализированного инструмента для тестирования производительности на ПК, который позволит игрокам оценить, как их системы справятся с новым контентом.

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Dawntrail представляет собой не просто расширение игрового мира, но и технологический прорыв. Оно поддерживает передовые технологии улучшения изображения, такие как AMD FSR 1.0 и Nvidia DLSS 2.0, что позволит игрокам наслаждаться улучшенной графикой и производительностью. Однако пока что разработчики не планируют внедрение технологии Frame Generation.

Трейлер, демонстрирующий возможности нового дополнения, показывает, что игроков ждут не только мирные путешествия по живописным локациям, но и захватывающие массовые сражения, а также места сбора игроков, которые напоминают оживлённые столицы. Эти сцены не только визуально привлекательны, но и служат индикаторами для оценки производительности ПК.

Square Enix также раскрыла системные требования для Dawntrail. Для комфортной игры на минимальных настройках в разрешении 720p потребуется процессор Intel Core i7 7700, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970. Для полного погружения в мир игры в разрешении 1080p рекомендуется использовать более мощные компоненты, такие как Intel Core i7 9700K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.

Ожидается, что крупное дополнение Dawntrail станет доступным для игры 2 июля, а те, кто оформил предварительный заказ, смогут начать свои приключения уже 28 июня. Игроков ожидают новые захватывающие локации, увлекательная сюжетная линия, дополнительная игровая раса и расширение списка профессий.