Google анонсировала значительные обновления в приложении Google Photo для устройств на базе iOS и iPadOS, которые вступят в силу с 15 мая.

Мир мобильной фотографии стоит на пороге больших перемен. Google анонсировала значительные обновления в приложении Google Photo для устройств на базе iOS и iPadOS, которые вступят в силу с 15 мая. Эти обновления принесут с собой передовые функции искусственного интеллекта, ранее доступные только на устройствах Android.

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Среди нововведений — функция «волшебный ластик», позволяющая легко удалять нежелательные объекты с фотографий, делая акцент на главных элементах снимка. Пользователи также смогут изменять цвета отдельных участков изображения, например, неба, добавляя фотографиям новое настроение и эмоциональную окраску. Функции ИИ помогут корректировать освещение в портретах и преобразовывать размытые снимки в чёткие изображения.

Google предоставляет пользователям возможность бесплатно сохранять до 10 отредактированных фотографий в месяц. Это делает мощные инструменты редактирования доступными широкому кругу любителей фотографии. Владельцы актуальных моделей смартфонов Google Pixel и подписчики Google One с тарифным планом от 2 ТБ смогут превышать этот лимит.