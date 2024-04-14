Тайваньская компания V-Color, известная своими инновациями в области компьютерной памяти, объявила о запуске нового продукта, который обещает перевернуть представления о скорости и производительности.

Тайваньская компания V-Color, известная своими инновациями в области компьютерной памяти, объявила о запуске нового продукта, который обещает перевернуть представления о скорости и производительности. Новый комплект оперативной памяти Manta Xfinity DDR5-8600 не только устанавливает новые стандарты для отрасли, но и демонстрирует потенциал современных технологий.

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С частотой 8600 МГц, этот комплект оперативной памяти является самым быстрым на рынке, опережая предыдущего лидера, компанию G.Skill, которая долгое время доминировала в этом сегменте с максимальной частотой DDR5-8400.

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что обеспечивает достаточный объём для самых требовательных приложений и игр. Основой для модулей служат чипы Hynix M-die, известные своей надёжностью и производительностью. Тайминги 40-54-54-132 и напряжение в 1,45 В — это предел для стандарта DDR5, что подчёркивает инженерное мастерство V-Color.

V-Color подчёркивает, что новый комплект оперативной памяти будет работать исключительно с процессорами Core 14-го поколения и на двух специально отобранных материнских платах от ASRock. Это подчёркивает эксклюзивность продукта и его ориентацию на премиальный сегмент. Одна из плат основана на чипсете Intel B760, что делает доступность высокой производительности более широкой для потребителей.

С началом продаж, запланированным на середину июня, Manta Xfinity DDR5-8600 от V-Color обещает стать новым эталоном для игровых и профессиональных систем. Этот продукт не только поднимает планку производительности, но и открывает новые возможности для разработчиков и энтузиастов, желающих максимально раскрыть потенциал своих компьютеров. С нетерпением ждём дальнейших новостей от V-Color и их вклада в будущее компьютерных технологий.