В мире технологий постоянно происходят изменения, и индустрия носимых устройств не является исключением. Недавно появилась информация о том, что будущие модели Apple Watch Series 10 смогут работать дольше благодаря усовершенствованной технологии дисплея.





С выходом Apple Watch Series 5 во флагманских моделях часов начали использовать LTPO OLED-матрицы, которые позволяют снизить частоту обновления картинки до 1 Гц в режиме Always On. Это помогает экономить заряд батареи.

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Согласно данным The Elec, в будущих моделях Apple Watch Series 10 технология LTPO будет применяться по всей матрице целиком, а не только в ограниченном количестве зон дисплея, как это было раньше. Это позволит увеличить время работы часов без подзарядки.

Также есть вероятность, что такой дисплей сможет снижать герцовку не только в режиме Always On, но и в других режимах работы. Это сделает использование часов ещё более удобным и экономичным.

Однако стоит отметить, что обновлённые дисплеи для Apple Watch будет сложнее производить. Главным поставщиком таких матриц выступит LG Display, а Samsung Display присоединится к цепочке поставок только в следующем году. Это может повлиять на сроки выпуска новых моделей часов.

Пока это только слухи, и официальной информации от Apple о характеристиках Apple Watch Series 10 нет. Однако если эти слухи подтвердятся, то будущие модели часов станут ещё более привлекательными для пользователей.