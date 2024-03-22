Захватывающий сеттинг и философия мира "Broken Roads" — результат труда Колина Маккомба, известного своей работой над культовыми Fallout 2 и Planescape: Torment. Его опыт и мастерство обещают превратить игру в настоящий шедевр жанра.

Издательство tinyBuild представило миру свежий трейлер своего нового проекта "Broken Roads", который уже вызвал волну интереса среди любителей ролевых игр. Официальный релиз игры намечен на 10 апреля текущего года для платформ PC, PlayStation и Xbox, после того как первоначальная дата выхода, запланированная на ноябрь 2023 года, была перенесена.



"Broken Roads" предлагает игрокам уникальный опыт выживания в постапокалиптической австралийской пустоши, где каждое решение влияет на судьбу мира. Сложные моральные выборы, нелинейный сюжет и тактические бои — вот что ждёт путешественников по этому опустошённому, но живописному миру.



Захватывающий сеттинг и философия мира "Broken Roads" — результат труда Колина Маккомба, известного своей работой над культовыми Fallout 2 и Planescape: Torment. Его опыт и мастерство обещают превратить игру в настоящий шедевр жанра.

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Для тех, кто не может дождаться официального релиза, доступна демоверсия "Broken Roads" в Steam. Это отличная возможность оценить игру до покупки и убедиться в том, что она стоит своих денег.



Разработчики также анонсировали версию игры для Nintendo Switch, хотя точная дата её выхода пока не объявлена. Это расширит доступность "Broken Roads" для широкой аудитории игроков.



"Broken Roads" будет доступна российским пользователям с полноценным русским текстовым переводом, что безусловно порадует русскоговорящих фанатов жанра.



С учетом всех этих аспектов, "Broken Roads" обещает стать одной из самых запоминающихся и влиятельных игр года, предлагая геймерам не просто новую историю, но и новый опыт в мире ролевых игр.



