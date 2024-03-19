Тенденция показывает рост числа пользователей генеративного ИИ среди разработчиков. Примерно 43% студий, которые ещё не применяют нейросети, выразили интерес к изучению этой сферы, хотя и отметили отсутствие времени для освоения новых технологий.

На ежегодной конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2024 (GDC), компания Unity представила свой отчёт о состоянии дел в игровой индустрии, основанный на анализе данных от примерно пяти миллионов девелоперов и опросах среди разработчиков и сообщества.

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Центральной темой отчёта стало использование генеративного искусственного интеллекта (ИИ) или нейросетей в игровой индустрии. Согласно исследованию, около 62% команд уже интегрировали эти технологии в свои рабочие процессы. Нейросети нашли своё применение в различных аспектах разработки: от быстрого создания прототипов NPC до миростроения и анимации. Более того, 71% разработчиков, использующих нейросети, отметили улучшение производственных процессов благодаря этим инструментам.

Марк Уиттен, директор Unity по продуктам и технологиям, подчеркнул, что, несмотря на все преимущества, нейросети пока не способны полностью заменить человека в творческом процессе. Он отметил, что создание кода и графических изображений требует множества попыток и человеческого вмешательства для достижения желаемого результата. Unity ожидает, что генеративный ИИ будет использоваться как инструмент, расширяющий возможности и способы творчества для художников, не затмевая их талант и не отбирая авторское видение.

Отчёт Unity на GDC 2024 подчеркивает значительный вклад генеративного ИИ в игровую индустрию и его потенциал для будущего развития. С учетом текущих тенденций и интереса разработчиков, можно ожидать, что использование нейросетей станет ещё более распространённым, открывая новые горизонты в создании игрового контента и повышении эффективности производственных процессов. В то же время, человеческий элемент остаётся ключевым в творческой индустрии, где ИИ служит лишь инструментом в руках мастеров.