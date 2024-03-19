На данный момент точная дата выпуска "Семейных групп" в широкий доступ не объявлена, но Valve обещает, что настройки Family Sharing и семейного просмотра будут интегрированы в новую систему. Для разработчиков игр ничего не изменится: если они разрешали делиться игрой через Family Sharing, то она автоматически появится и в "Семейных группах".

Совсем недавно разработчики популярного игрового сервиса Steam представили новую функцию, которая обещает перевернуть привычное понимание семейного доступа к играм. "Семейные группы" — так называется эта функция — уже доступна в бета-версии клиента и готовится заменить собой известный всем Steam Family Sharing и семейный просмотр.



"Семейные группы" — это инструмент, который позволяет пользователям Steam создавать группы до шести аккаунтов, объединяя игры в единую библиотеку. Эта функция предлагает два ключевых нововведения:

1. Региональная привязка: Теперь добавить в группу можно только аккаунты из того же региона, что и у создателя группы. Это означает, что старые трюки с покупкой игр на аккаунты из других регионов для использования через Family Sharing больше не сработают.

2. Одновременный запуск игр: Члены группы могут одновременно запускать разные игры из общей библиотеки, что является значительным улучшением по сравнению с текущей реализацией Family Sharing.



Семейные группы предлагают ряд преимуществ для пользователей всех возрастов:

- Взрослые могут добавлять профили как в статусе взрослого, так и в статусе ребенка.

- Родительский контроль позволяет скрывать определенные игры от детей, устанавливать лимиты на игровое время и ограничивать использование чата и магазина.

- Дети могут отправлять запросы на дополнительное игровое время или покупку игр.

- В случае забытого пароля, взрослые могут восстановить доступ к аккаунту ребенка.

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Общая библиотека всех членов группы будет отображаться в отдельной категории, облегчая доступ к играм. Если в библиотеке есть несколько копий одной и той же игры, то несколько членов группы смогут запустить их одновременно — больше нет необходимости ждать, пока кто-то другой закончит играть.

На данный момент точная дата выпуска "Семейных групп" в широкий доступ не объявлена, но Valve обещает, что настройки Family Sharing и семейного просмотра будут интегрированы в новую систему. Для разработчиков игр ничего не изменится: если они разрешали делиться игрой через Family Sharing, то она автоматически появится и в "Семейных группах".



