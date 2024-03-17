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Greg_Novo
Появились новые подробности о грядущем обновлении в Honkai: Star Rail
В честь годовщины игры разработчики представят серию специальных событий. Игроки получат 20 бесплатных "круток" за ежедневный вход в игру, а также 1 600 звёздного нефрита в подарок 26 апреля. Бонус первого пополнения также будет сброшен, давая игрокам новые возможности для улучшения своих коллекций.

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Популярная игра HoYoverse, Honkai: Star Rail, готовится к своему первому дню рождения с грандиозным обновлением 2.1, получившим название "К пропасти". Релиз запланирован на 27 марта, и игроки могут ожидать новые приключения в мире Пенаконии и знакомство с увлекательными персонажами.

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В честь годовщины игры разработчики представят серию специальных событий. Игроки получат 20 бесплатных "круток" за ежедневный вход в игру, а также 1 600 звёздного нефрита в подарок 26 апреля. Бонус первого пополнения также будет сброшен, давая игрокам новые возможности для улучшения своих коллекций.

"Звёздная одиссея" позволит игрокам пережить космические приключения на игровой доске, вспомнить прошедшие экспедиции и заработать награды. Иммерсивная интерактивная выставка откроет свои двери, предлагая виртуальные туры по космической станции "Герта" и другим ключевым локациям игры.

По всему миру пройдут офлайн-празднования, а 1 мая состоится концерт Honkai: Star Rail, который обещает стать незабываемым событием для фанатов.

Обновление 2.1 представит новых играбельных персонажей, включая Галактического рейнджера Ахерона и тайного бармена Галлахера. Первая фаза баннеров предложит игрокам шанс получить этих персонажей, а также других героев и оружие.

Разработчики обещают более сложное многолинейное повествование с функцией "Актёры судеб", которая позволит игрокам увидеть историю с разных точек зрения. Основной квест обновления предложит игрокам распутать клубок тайн и лжи на Пенаконии.

Сюжет развернётся в двух новых локациях Мира грёз, включая Тематический парк Студии "Часы" и Резиденцию утренней росы. Патч 2.1 также предложит игрокам уникальную возможность принять участие в съёмках фильма, проходя испытания и преодолевая преграды.

#genshin impact #genshin #honkai: star rail #honkai star rail
Источник: igromania.ru
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