В России разработана уникальная технология, позволяющая идентифицировать человека по его "клавиатурному почерку" и походке.

В России разработана уникальная технология, позволяющая идентифицировать человека по его "клавиатурному почерку" и походке. Этот прорыв в области цифровой безопасности и идентификации открывает новые горизонты в борьбе с киберпреступностью и обеспечении личной безопасности.

Разработчики утверждают, что каждый человек печатает текст на клавиатуре уникальным образом. Это не только скорость набора текста, но и время удержания каждой клавиши, а также сила нажатия. Эти параметры формируют уникальный "клавиатурный почерк", который может быть использован для идентификации личности.

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Походка человека также может быть использована для идентификации. Современные смартфоны оснащены множеством датчиков, которые могут определять положение устройства в пространстве. Анализируя данные о движении смартфона, можно с высокой точностью определить, как именно человек ходит.

Собранные данные о клавиатурном почерке и походке обрабатываются нейронными сетями, которые способны выявлять закономерности и сопоставлять их с конкретными людьми. Это позволяет не только идентифицировать личность, но и делать это с высокой степенью точности.

Технология также может быть использована для борьбы с троллингом в интернете. Определяя агрессивность набора текста, можно выявлять пользователей, которые занимаются провокационной деятельностью в сети. Это создает новый уровень ответственности и может существенно снизить уровень нежелательной коммуникации в интернете.