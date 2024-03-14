Для создания Cerebras WSE-3 используется вся 300-миллиметровая полупроводниковая пластина

Компания Cerebras Systems вновь поражает воображение своим последним творением — Cerebras WSE-3. Этот чипсет представляет собой кульминацию инженерного мастерства и передовых технологий.

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Для создания Cerebras WSE-3 использовалась вся 300-миллиметровая полупроводниковая пластина, что является неслыханным подходом в производстве чипов. Результатом стал итоговый размер в 46 000 мм², выполненного по 5-нм техпроцессу.

Cerebras WSE-3 был разработан с особым вниманием к потребностям обучения нейросетей. Его характеристики говорят сами за себя:

- 4 триллиона транзисторов

- 900 000 ИИ ядер

- 125 петафлопс пиковой производительности

- 44 ГБ SRAM на кристалле

- Внешняя память до 1.2 Петабайт

По заверениям производителя, WSE-3 в одиночку способен обучать модели до 24 триллионов параметров, что делает его мощность, превосходящей любые существующие нейросети.



Чипсет WSE-3 будет установлен в суперкомпьютер CS-3, который, по сути, является "коробкой" с системой охлаждения, блоком питания и самим чипсетом на борту. Это решение позволяет максимально эффективно использовать потенциал WSE-3, обеспечивая оптимальные условия для его работы.



