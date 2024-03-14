Предполагается, что закон будет утверждён Советом ЕС в мае 2024 года.

ИИ с низким уровнем риска останутся без дополнительного регулирования, в то время как технологии, отнесённые ко второй категории, такие как беспилотные автомобили и умные медицинские приборы, будут подлежать строгим критериям безопасности.

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Наиболее значительным является запрет на использование ИИ третьей категории, которые считаются неприемлемыми из-за своего потенциального вреда для прав и свобод граждан. В эту категорию попадают технологии распознавания лиц в общественных местах, распознавание эмоций в учебных заведениях, системы прогнозирования вероятностей преступлений и автоматизированная обработка резюме.

Разработчики ИИ-устройств и программного обеспечения будут обязаны проходить проверку на соответствие новым требованиям, а весь контент, созданный с использованием ИИ, должен будет чётко маркирован для информирования пользователей.

Предполагается, что закон будет утверждён Советом ЕС в мае 2024 года. После этого страны-члены Евросоюза получат 12 месяцев на внедрение правил для ИИ общего назначения и 36 месяцев для технологий с высоким уровнем риска.