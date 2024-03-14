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Greg_Novo
Европарламент одобрил закон о регулировании использования искусственного интеллекта
Предполагается, что закон будет утверждён Советом ЕС в мае 2024 года.

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ИИ с низким уровнем риска останутся без дополнительного регулирования, в то время как технологии, отнесённые ко второй категории, такие как беспилотные автомобили и умные медицинские приборы, будут подлежать строгим критериям безопасности.

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Наиболее значительным является запрет на использование ИИ третьей категории, которые считаются неприемлемыми из-за своего потенциального вреда для прав и свобод граждан. В эту категорию попадают технологии распознавания лиц в общественных местах, распознавание эмоций в учебных заведениях, системы прогнозирования вероятностей преступлений и автоматизированная обработка резюме.

Разработчики ИИ-устройств и программного обеспечения будут обязаны проходить проверку на соответствие новым требованиям, а весь контент, созданный с использованием ИИ, должен будет чётко маркирован для информирования пользователей.

Предполагается, что закон будет утверждён Советом ЕС в мае 2024 года. После этого страны-члены Евросоюза получат 12 месяцев на внедрение правил для ИИ общего назначения и 36 месяцев для технологий с высоким уровнем риска.

#искусственный интеллект #искусственный интелект #искусственный интелелкт #искусственный интеллект и инопланетяне #искусственный интеллект общего назначения
Источник: t.me
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