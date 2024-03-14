Палата представителей США приняла законопроект, согласно которому китайская корпорация ByteDance должна в течение полугода продать американские активы TikTok

В последние недели напряжение вокруг судьбы популярного приложения TikTok в Соединенных Штатах достигла апогея. Палата представителей США приняла законопроект, который может радикально изменить будущее сервиса на американском рынке.



Согласно принятому законопроекту, китайская корпорация ByteDance, владеющая TikTok, обязана продать американские активы приложения в течение шести месяцев. В противном случае, TikTok столкнется с полной блокировкой на территории США. Это решение отражает растущие опасения в отношении безопасности данных и влияния иностранных компаний на американских пользователей.

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Теперь взоры общественности обращены к Сенату, который должен принять аналогичное решение. В этот критический момент стало известно о предстоящем визите в Вашингтон генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу. Его визит может стать ключевым в переговорах о будущем приложения и, возможно, повлиять на решение Сената.

Ситуация остается неопределенной, и многие аналитики предостерегают от поспешных выводов о судьбе TikTok в США. Возможные сценарии варьируются от продажи активов до полной блокировки сервиса, что может иметь значительные последствия для миллионов пользователей и рынка социальных медиа в целом.



