Судя по слитым чертежам, будущий iMac может получить складную ножку, чтобы удобно поставить его на стол без сторонних аксессуаров

Инженеры Apple получили патент на новый продукт, который может кардинально облегчить работу миллионам профессионалов — сенсорный iMac.

Этот новаторский продукт станет настоящей находкой для графических дизайнеров, художников, архитекторов и всех, кто связан с творчеством. Слитые чертежи намекают на складную конструкцию подставки, которая позволит удобно разместить iMac на любом рабочем столе, исключая необходимость в дополнительных аксессуарах. Одной из самых обсуждаемых особенностей является потенциальная поддержка Apple Pencil, что сделает iMac идеальным инструментом для тех, кто занимается рисованием или проектированием на экране устройства.

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На данный момент, прототип устройства еще не представлен публике, а уже существующие наработки вызывают восторг и предвкушение среди аналитиков. Если эти чертежи станут реальностью, новый iMac может стать одним из самых успешных продуктов компании за последнее время.

Следует отметить, что Apple всегда держит свои разработки в секрете до последнего момента, поэтому официальные подтверждения будут доступны только после официального анонса. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что компания продолжает двигаться в направлении инноваций, которое определит будущее рынка технологий.